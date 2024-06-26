Політика

Євросоюз погодив нові санкції проти Білорусі
26 Червня 2024 15:00
білорусь, санкції

Країни Європейського Союзу погодили новий пакет санкцій проти Білорусі.

Мета нових санкцій — запобігти обходу обмежень щодо Росії, повідомило бельгійське головування в Раді ЄС.

“Цей пакет посилить наші заходи у відповідь на вторгнення Росії в Україну, включаючи боротьбу з обходом санкцій”, – зазначило бельгійське головування.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Актуальне відео
ТОП-новини
26 Червня 2024 14:30

СБУ затримала в Одесі двох чоловіків, які готували підпали авто українських військових
26 Червня 2024 14:30

Євро-2024: Що потрібно Україні для виходу до 1/8 фіналу
26 Червня 2024 13:28

Президент офіційно представив нового командувача Об’єднаних сил Гнатова
26 Червня 2024 12:13

У НАТО затвердили нового генсека
26 Червня 2024 12:09

Колишній голова слідчого управління ГПУ Щербина отримав шість років позбавлення волі
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Сергій ПРИТУЛА

Ми маємо вгризатися у європейську цивілізацію
Анна ГІН

Нельзя привыкать к войне
Павло КАЗАРІН

Щойно в нас зникнуть ресурси — війна добереться до решти світу
Юрій БІРЮКОВ

Скрепы — наше всё
Костянтин НЕМІЧЕВ

Що по Харкову?
Віталій ПОРТНИКОВ

Путін усе “розуміє”?
усі думки