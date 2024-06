Євросоюз погодив нові санкції проти Білорусі

Країни Європейського Союзу погодили новий пакет санкцій проти Білорусі.

Мета нових санкцій — запобігти обходу обмежень щодо Росії, повідомило бельгійське головування в Раді ЄС.

“Цей пакет посилить наші заходи у відповідь на вторгнення Росії в Україну, включаючи боротьбу з обходом санкцій”, – зазначило бельгійське головування.

EU Ambassadors agreed in principle on a new package of sanctions targeting Belarus 🇧🇾.

This package will strengthen our measures in response to Russia's invasion of Ukraine, including combating circumvention of sanctions.