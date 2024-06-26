Євросоюз погодив нові санкції проти Білорусі

Країни Європейського Союзу погодили новий пакет санкцій проти Білорусі.
Мета нових санкцій — запобігти обходу обмежень щодо Росії, повідомило бельгійське головування в Раді ЄС.
“Цей пакет посилить наші заходи у відповідь на вторгнення Росії в Україну, включаючи боротьбу з обходом санкцій”, – зазначило бельгійське головування.
EU Ambassadors agreed in principle on a new package of sanctions targeting Belarus 🇧🇾.— Belgian Presidency of the Council of the EU 2024 (@EU2024BE) June 26, 2024
This package will strengthen our measures in response to Russia's invasion of Ukraine, including combating circumvention of sanctions.