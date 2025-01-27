Політика

Євросоюз обмежує безвізовий режим з Грузією
27 Січня 2025 19:11
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Акція протесту проти законопроєкту про "іноземних агентів" у Тбілісі / Фото: REUTERS
Акція протесту проти законопроєкту про "іноземних агентів" у Тбілісі / Фото: REUTERS

Євросоюз 27 січня ухвалив рішення призупинити деякі положення угоди про спрощення візового режиму з Грузією. Санкції стосуватимуться високопосадовців, парламентаріїв, деяких суддів та дипломатів.

Згідно з заявою на сайті Європейської Ради, рішення було ухвалене у відповідь на прийняття Грузією законів, які ЄС вважає порушенням основних прав людини.

Це стосується, зокрема, “Закону про прозорість іноземного впливу” та пакету законів, спрямованих на “сімейні цінності”. Євросоюз вважає, що ці закони обмежують права грузинських громадян.

Рішення також є відповіддю на жорстокі репресії проти мирних протестувальників та ЗМІ, що почалися після 28 листопада 2024 року, коли Грузія оголосила про припинення переговорів з ЄС до 2028 року.


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