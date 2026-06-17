Європейський виробник ракет MBDA разом із КБ “Луч” працюватиме над “Нептуном-2”

Європейська оборонна компанія MBDA та українське конструкторське бюро “Луч” підписали меморандум про взаєморозуміння щодо подальшої розробки ракети NEPTUNE2. Сторони планують працювати над розвитком можливостей глибокого ураження цієї ракети.

Про це йдеться в релізі компанії Matra BAE Dynamics Aérospatiale.

MBDA та КБ “Луч” підписали меморандум про співпрацю у сфері розвитку ракетних систем. У компанії зазначили, що угода стосується подальшої роботи над крилатою ракетою NEPTUNE2.

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MBDA є європейським виробником складних ракетних систем. Компанія має технології, досвід та міжнародні партнерства для створення систем глибокого ураження.

Українське КБ “Луч” має досвід у проєктуванні, розробці, інтеграції та виробництві складних збройних систем.

У межах домовленості сторони планують працювати над розвитком можливостей глибокого ураження для NEPTUNE2 та поглибленням оборонного співробітництва з Україною.