Економіка

Європейський банк надасть Харкову 35 мільйонів євро на підтримку критичної інфраструктури
23 Жовтня 2024 18:45
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інфраструктура, електроенергія
Мер Харкова Ігор Терехов (ліворуч) під час пидписання угод з ЄБРР / Фото: t.me/ihor_terekhov

Харківська міська рада та Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) сьогодні, 23 жовтня, уклали кредитну та грантову угоди на підтримку критичної інфраструктури міста.

Угоди передбачають 25 мільйонів євро кредитних ресурсів та 10 мільйонів євро безповоротного гранту для підтримки ліквідності бюджету міста, повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

“Ці кошти — інвестиція у майбутнє Харкова, у те, щоб навіть під тягарем війни життя тут продовжувалося. Ми спрямуємо їх на підтримку роботи профільних підприємств, які забезпечують постачання комунальних послуг у домівки харківʼян, та, найголовніше, — на завершення будівництва децентралізованої системи тепло-, водо- та енергопостачання. Це, у підсумку, дозволить значно знизити вразливість критичної інфраструктури до ворожих атак, дасть змогу зробити місто більш енергозахищеним та стримувати підвищення тарифів для населення”, – повідомив мер.


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