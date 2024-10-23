Європейський банк надасть Харкову 35 мільйонів євро на підтримку критичної інфраструктури

Харківська міська рада та Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) сьогодні, 23 жовтня, уклали кредитну та грантову угоди на підтримку критичної інфраструктури міста.

Угоди передбачають 25 мільйонів євро кредитних ресурсів та 10 мільйонів євро безповоротного гранту для підтримки ліквідності бюджету міста, повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

“Ці кошти — інвестиція у майбутнє Харкова, у те, щоб навіть під тягарем війни життя тут продовжувалося. Ми спрямуємо їх на підтримку роботи профільних підприємств, які забезпечують постачання комунальних послуг у домівки харківʼян, та, найголовніше, — на завершення будівництва децентралізованої системи тепло-, водо- та енергопостачання. Це, у підсумку, дозволить значно знизити вразливість критичної інфраструктури до ворожих атак, дасть змогу зробити місто більш енергозахищеним та стримувати підвищення тарифів для населення”, – повідомив мер.