Європейські лідери розробляють план миротворчої операції в Україні

Президент Франції Еммануель Макрон і прем’єр-міністр Великої Британії Кейр Стармер наступного тижня відвідають Вашингтон на тлі занепокоєння в Європі жорсткою позицією президента США Дональда Трампа щодо України, передає Reuters.

Очікується, що лідери двох ядерних держав Європи, які подорожуватимуть окремо, спробують переконати Трампа не поспішати з угодою про припинення вогню з Владіміром Путіним за будь-яку ціну, зберегти залученість Європи та обговорити військові гарантії Україні.

Макрон, який намагається скористатися відносинами з Трампом, побудованими під час їхніх перших президентських термінів, заявив, що згода на погану угоду, яка означатиме капітуляцію України, буде сигналом слабкості для ворогів Сполучених Штатів, включаючи Китай та Іран.

«Я скажу йому: в глибині душі ти не можеш бути слабким перед обличчям президента (Путіна). Це не ви, це не те, з чого ви зроблені, і це не в ваших інтересах», – сказав він під час годинної сесії відповідей на запитання в соціальних мережах напередодні візиту до Білого дому.

Візити відбуваються на тлі розриву між Трампом і президентом України Володимиром Зеленським, якого Трамп назвав «диктатором», що занепокоїло європейських союзників Києва, які вже потерпають від більш агресивної позиції США щодо торгівлі, дипломатії і навіть внутрішньої європейської політики.

Філіп Голуб, професор міжнародних відносин в Американському університеті в Парижі, сказав, що швидкі кроки Трампа в перші тижні його перебування на посаді, а також риторика інших американських чиновників стали серйозним шоком для європейців.

«Вони не могли очікувати, що якимось чином всередині Сполучених Штатів виникне ця ультранаціоналістична коаліція сил, яка фактично кине виклик голосу Європи у світових справах у такий різкий і сильний спосіб», – сказав він в інтерв’ю Reuters.

За його словами, Макрон вважає, що йому належить зіграти «історичну роль» у поїздці до Вашингтона, щоб гарантувати, що Європа зможе вплинути на остаточні переговори щодо України. «Однак, чи зможе він насправді чогось досягти під час цього візиту – це вже зовсім інше питання», – додав він.

Стармер, який також попередив, що закінчення війни не може бути «тимчасовою паузою перед тим, як Путін знову нападе», буде у Вашингтоні в четвер.

Виступаючи в п’ятницю на подкасті Fox News, Трамп сказав, що Макрон і Стармер «нічого не зробили» для закінчення війни. «Жодних зустрічей з Росією!» – сказав він, хоча і назвав Макрона “моїм другом”, а Стармера – “дуже хорошим хлопцем”.

Однак обидві країни прагнуть показати Трампу, що вони готові взяти на себе більший тягар європейської безпеки.

За словами західних чиновників, Британія і Франція обговорюють з союзниками ідеї щодо військових гарантій для України, а їхні лідери намагатимуться переконати Трампа надати американські гарантії в будь-якій угоді після припинення вогню.

За словами французького військового чиновника і двох дипломатів, їхні збройні сили почали початкове планування післявоєнного сценарію минулого літа, але обговорення прискорилися в листопаді після того, як Трамп став президентом США.

За словами чиновників, вони також отримали підтримку в розробці низки варіантів від таких країн, як Данія і країни Балтії, в той час як європейці обговорюють, що вони будуть готові зробити, якщо буде досягнута угода і знадобляться миротворці.

Хоча Великобританія і Франція виключили можливість негайного введення військ в Україну, плани, які поки що перебувають на стадії концепції, зосереджені на наданні повітряної, морської, наземної та кіберпідтримки, яка б мала на меті стримати Росію від будь-яких майбутніх атак, заявили західні чиновники.

Повітряні і морські засоби можуть базуватися в Польщі або Румунії, відновлюючи безпечний міжнародний повітряний простір і гарантуючи, що Чорне море залишатиметься безпечним для міжнародного судноплавства, сказав чиновник.

Частина британських і французьких переговорів зосереджена навколо можливості відправки європейських миротворців. Хоча американський військовий контингент може не знадобитися, стримування у вигляді американських ракет середньої дальності і, зрештою, ядерної зброї залишатиметься критично важливим.

За словами трьох європейських дипломатів і військового чиновника, варіанти, що обговорюються, будуть зосереджені не на наданні військ для лінії фронту або кордону протяжністю 2000 км, який залишатиметься під охороною українських сил, а далі на захід.

Цим військам може бути доручено захистити ключові об’єкти української інфраструктури, такі як порти або ядерні об’єкти, щоб заспокоїти українське населення. Однак Росія чітко дала зрозуміти, що виступатиме проти європейської присутності в Україні.

Французький військовий чиновник сказав, що на даному етапі немає сенсу говорити про кількість, оскільки це буде залежати від того, що буде остаточно узгоджено, який міжнародний мандат буде надано і чи будуть залучені неєвропейські війська.

«Справа не в кількості військ в Україні. Справа в здатності мобілізуватись і в здатності організувати все в пакет оперативно сумісних підрозділів», – сказав французький чиновник.

Західний чиновник сказав, що навіть 30 000 військовослужбовців може бути «високим показником».