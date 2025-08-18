Європейські лідери прибувають до Білого дому на зустріч із Трампом і Зеленським (фото)

Європейські лідери, які прибули до Вашингтона для участі в переговорах у розширеному форматі з президентом США щодо припинення війни в Україні, почали з’їжджатися до Білого дому.

Про це повідомляє Reuters.

Реклама

Реклама

Перші кортежі заїхали до резиденції американського президента з боку Південної галявини близько полудня за місцевим часом. Зустріч європейських лідерів із Дональдом Трампом має розпочатися після його двосторонніх перемовин з Володимиром Зеленським в Овальному кабінеті.

Очікується, що до переговорів у розширеному складі приєднаються президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, генсек НАТО Марк Рютте, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем’єр Італії Джорджа Мелоні, президент Фінляндії Александр Стубб, президент Франції Еммануель Макрон і прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.

Нагадаємо, зустріч Зеленського і Трампа запланована на 20:15 за київським часом.