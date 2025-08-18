        Політика

        Європейські лідери прибувають до Білого дому на зустріч із Трампом і Зеленським (фото)

        Галина Шподарева
        18 Серпня 2025 19:54
        Моніка Кроулі вітає Марка Рютте / Фото: Reuters
        Європейські лідери, які прибули до Вашингтона для участі в переговорах у розширеному форматі з президентом США щодо припинення війни в Україні, почали з’їжджатися до Білого дому.

        Про це повідомляє Reuters.

        Перші кортежі заїхали до резиденції американського президента з боку Південної галявини близько полудня за місцевим часом. Зустріч європейських лідерів із Дональдом Трампом має розпочатися після його двосторонніх перемовин з Володимиром Зеленським в Овальному кабінеті.

        Очікується, що до переговорів у розширеному складі приєднаються президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, генсек НАТО Марк Рютте, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем’єр Італії Джорджа Мелоні, президент Фінляндії Александр Стубб, президент Франції Еммануель Макрон і прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.

        Нагадаємо, зустріч Зеленського і Трампа запланована на 20:15 за київським часом.

        У Білому домі зустрічають європейських лідерів / Фото: Reuters

