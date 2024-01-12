Політика

Європарламент зібрав підписи за позбавлення Угорщини голосу в Єврораді

12 Січня 2024 21:47
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Угорщина, єс

Депутат Європарламенту від Фінляндії Петрі Сарвамаа зібрав необхідні 120 підписів під петицією про позбавлення Угорщини права голосу в Раді Євросоюзу.

Про це Сарвамаа поділився у Twitter (X), повідомляє “Європейська правда”.

За словами Сарваамаа, його петицію підтримали 120 євродепутатів із різних політичних груп і з “кількох держав-членів”.

“Ми на крок ближче до того, щоб позбавити Орбана права голосу… Далі було б вкрай важливо якнайшвидше оцінити остаточну загальну підтримку ідеї петиції на пленарному засіданні”, – додав він.

На думку євродепутата, його пропозиції можуть бути включені до резолюції Європарламенту стосовно Угорщини, за яку депутати голосуватимуть наступного тижня.

Сарвамаа пропонує застосувати проти Угорщини процедуру відповідно до частини 2 статті 7 Договору про ЄС. Вона передбачає можливість призупинення певних прав, включно з голосом у Раді ЄС, щодо держави, яка неодноразово порушувала цінності Євросоюзу.


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