Політика

Європарламент погодився відкрити офіс у Києві, – Euractiv

21 Листопада 2023 21:37
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Євросоюз

Європейський парламент погодився відкрити офіс в Україні для посилення підтримки українського парламенту на прохання високопосадовців українського уряду.

Про це йдеться в документі бюро Європарламенту, з яким ознайомилося видання Euractiv.

Ймовірно йдеться про офіс у Києві. Зазначається, що рішення, схвалене увечері в понеділок, 20 листопада, має на меті полегшити відносини з українським парламентом, зокрема, налагодити його контакти з «відповідними комітетами» Європарламенту, а також полегшити адміністративну роботу.

Бюро є органом Європейського парламенту, відповідальним за ухвалення адміністративних рішень щодо внутрішнього функціонування установи.

Як пише видання, Європарламент має офіс зв’язку для кожної країни-члена, який допомагає парламенту налагоджувати з ними зв’язки, наприклад спілкуючись із зацікавленими сторонами, організовуючи заходи та підтримуючи зв’язки з місцевими ЗМІ.

Згідно з документом, лише кілька офісів Європарламенту відкрито в неєвропейських містах, зокрема в Нью-Йорку, Аддіс-Абебі та Джакарті, «де співробітники парламенту відряджаються до Представництва ЄС».

Делегація ЄС у кожній країні, що не є членом Євросоюзу, є дипломатичним представництвом ЄС на цій території, підпорядкованим Європейській службі зовнішніх справ (EEAS).

Президентка Європарламенту Роберта Мецола послідовно виступає на підтримку України від початку повномасштабного вторгнення РФ в лютому 2022 року. Торік Європейський парламент присудив премію Сахарова за свободу слова українському народу та Президенту Володимиру Зеленському.


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