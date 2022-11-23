Європарламент оголосив Росію державою-спонсором тероризму

Сьогодні депутати Європейського парламенту проголосували на пленарній сесії у Страсбурзі за резолюцію, в якій Росія названа “державою-спонсором тероризму та державою, яка застосовує засоби тероризму”.

Резолюцію прийнято 494 голосами “за”, 58 парламентаріїв проголосували проти цього документа, 44 утрималися.

Документ містить перелік звинувачень на адресу Росії, причому не лише пов’язаних із збройною агресією проти України. Резолюція також пропонує набір заходів реакції, яку, на думку Європарламенту, ЄС має проявити.

Європарламент закликає Раду ЄС “розширити список осіб, які підпадають під дію санкцій”. Резолюція “закликає всі країни-кандидати в ЄС та потенційних кандидатів приєднатися до політики санкцій Європейського Союзу”.

Європейській комісії рекомендовано “виступити із законодавчою пропозицією про внесення поправок до чинного глобального режиму санкцій ЄС у галузі прав людини (…), розширивши сферу його дії, включивши до нього акти корупції, та оперативно прийняти адресні санкції щодо осіб, відповідальних за корупцію на високому рівні в Росії та Білорусі, а також їхніх партнерів та бенефіціарів у ЄС”.

Європейський парламент пропонує Єврокомісії та державам-членам ЄС “розглянути можливі заходи проти країн, які намагаються допомогти Росії обійти введені санкції”, а також “наполегливо закликає комісію забезпечити, щоб національні санкції за порушення санкцій ЄС були ефективними, пропорційними та стримуючими”.

Серед рекомендацій євродепутатів – “негайне та повне ембарго на імпорт з ЄС російського викопного палива та урану, а також повна відмова від газопроводів “Північний потік 1” та “Північний потік 2”.

Прийнята резолюція має рекомендаційний характер для Європейської комісії та Ради ЄС.

Український президент Володимир Зеленський вже привітав рішення Європарламенту:

Вітаю рішення Європарламенту про визнання Росії державою-спонсором тероризму та державою, яка використовує засоби тероризму. Росію необхідно ізолювати на всіх рівнях і притягнути до відповідальності, щоб покласти край її багаторічній політиці тероризму в Україні та світі.