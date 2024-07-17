Політика

Європарламент офіційно засудив візит Орбана до РФ
17 Липня 2024 15:02
читать на русском →
Євросоюз, орбан
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан під час виступу на конференції консерватизму / Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Європейський парламент схвалив резолюцію на підтримку України, в якій зокрема засудив засудив візит прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана до Росії.

Документ ухвалено 495 голосами “за”. 137 європарламентарів проголосували “проти”, 47 — “утрималися”, повідомляє пресслужба ЄП.

Резолюція містить першу офіційну позицію новообраного Європарламенту щодо війни Росії проти України, підтверджує незмінну підтримку євродепутатами незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

“Парламент засуджує варварський ракетний удар Росії по дитячій лікарні Охматдит у Києві та нещодавній візит прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана до Російської Федерації, яка не представляє ЄС і є грубим порушенням договорів та спільної зовнішньої політики ЄС”, — йдеться у повідомленні.

У тексті йдеться, що Угорщина має понести відповідальність за ці дії Орбана.

“Враховуючи, що після “миротворчої місії” угорського прем’єр-міністра негайно відбулася атака на дитячу лікарню, резолюція також говорить, що це свідчить про “неактуальність” нібито мирних зусиль Орбана”, — зазначили у пресслужбі ЄП.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Актуальне відео
ТОП-новини
17 Липня 2024 15:07

Ще 95 захисників звільнені з російського полону
17 Липня 2024 15:02

Європарламент офіційно засудив візит Орбана до РФ
17 Липня 2024 14:30

Ще двоє дітей повернулись з окупації на підконтрольну територію України  
17 Липня 2024 12:46

У 2025 році Німеччина планує вдвічі зменшити підтримку України 
17 Липня 2024 11:37

Безугла вийшла з партії “Слуга Народу”
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Андрій ОНІСТРАТ

Головний дефіцит в армії – наявність адекватних людей в командах
Ігор ЧЕРНЯК

Військова служба має бути “трампліном” для успішного життя в соціумі
Юрій БУТУСОВ

На кому насправді тримається наш фронт
Сергій ПРИТУЛА

Ми маємо вгризатися у європейську цивілізацію
Анна ГІН

Нельзя привыкать к войне
Павло КАЗАРІН

Щойно в нас зникнуть ресурси — війна добереться до решти світу
усі думки