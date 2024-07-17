Європарламент офіційно засудив візит Орбана до РФ

Європейський парламент схвалив резолюцію на підтримку України, в якій зокрема засудив засудив візит прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана до Росії.

Документ ухвалено 495 голосами “за”. 137 європарламентарів проголосували “проти”, 47 — “утрималися”, повідомляє пресслужба ЄП.

Резолюція містить першу офіційну позицію новообраного Європарламенту щодо війни Росії проти України, підтверджує незмінну підтримку євродепутатами незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

“Парламент засуджує варварський ракетний удар Росії по дитячій лікарні Охматдит у Києві та нещодавній візит прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана до Російської Федерації, яка не представляє ЄС і є грубим порушенням договорів та спільної зовнішньої політики ЄС”, — йдеться у повідомленні.

У тексті йдеться, що Угорщина має понести відповідальність за ці дії Орбана.

“Враховуючи, що після “миротворчої місії” угорського прем’єр-міністра негайно відбулася атака на дитячу лікарню, резолюція також говорить, що це свідчить про “неактуальність” нібито мирних зусиль Орбана”, — зазначили у пресслужбі ЄП.