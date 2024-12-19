Економіка

Єврокомісія виділяє Україні понад €18 мільярдів кредиту
19 Грудня 2024 19:17
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Європейська комісія ухвалила рішення про надання Україні фінансової допомоги на суму 18,1 мільярда євро.

Кредит виплачуватимуть частинами протягом 2025 року, перший транш надійде на початку січня, повідомляє пресслужба Єврокомісії.

Ця допомога є частиною ініціативи G7 “Кредити для прискорення отримання доходів для України” (ERA), що передбачає колективну підтримку України в обсязі 45 мільярдів євро. Кошти спрямовуються на забезпечення бюджетних потреб, оборонні витрати та відновлення інфраструктури. 

ERA також впроваджує фінансові механізми, які дозволяють Україні отримувати надходження від заморожених російських активів.


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