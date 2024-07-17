Економіка

Єврокомісія погодила виділення Україні траншу бюджетної допомоги у розмірі €4,2 млрд
17 Липня 2024 18:32
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Європейська комісія погодила виділення першого регулярному платежу в розмірі близько 4,2 мільярда євро в рамках програми ЄС Ukraine Facility на підтримку макрофінансової стабільності України та функціонування її державного управління.

Як зазначив премʼєр-міністр Денис Шмигаль, ця суттєва допомога зміцнить нашу макрофінансову стабільність на тлі тривалої боротьби за свободу.

“Після отримання цих коштів загальна сума фінансування від ЄС в межах Ukraine Facility сягне 12 млрд євро. Вдячні Єврокомісії за позитивну оцінку прогресу України та Президентці Урсулі фон дер Ляєн за незмінну підтримку”, – сказав Шмигаль.

Ukraine Facility — програма багаторічної фінансової допомоги Україні від ЄС. Вона передбачає надання 50 мільярдів євро впродовж 2024-2027 років. Із цієї суми 39 мільярдів євро спрямують у держбюджет для посилення макрофінансової стабільності. Решта — спеціальний інвестиційний інструмент для покриття ризиків у пріоритетних секторах, покриття відсотків за кредитами тощо.


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