Єврокомісія дасть рекомендацію почати переговори з Україною щодо вступу до ЄС — Politico

У середу, 8 листопада, Єврокомісія опублікує свій звіт про прогрес України та інших країн, які прагнуть вступити до ЄС. У документі буде рекомендація почати переговори про вступ України та Молдови до ЄС, повідомляє Politico.

У документі, як повідомили офіційні особи та дипломати ЄС, Брюссель рекомендуватиме розпочати переговори про вступ до ЄС з Україною та Молдовою, але за умови «технічних» застережень.

Зокрема, країнам необхідно домогтися більшого прогресу, починаючи від створення надійної та незалежної судової системи і закінчуючи захистом прав меншин і впровадженням антикорупційних заходів.

«Це будуть не дрібні, а великі застереження», — попередив французький чиновник.

За його словами, «Брюссель уже не вперше маскує великі політичні наслідки під технічні деталі».