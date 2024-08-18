Єврокомісар з енергетики: Ми повинні врятувати українців від катастрофи в зимовий період

Наступна зима, найімовірніше, стане таким випробуванням для стійкості українського народу, якого на нашому континенті не було з часів Другої світової війни. Росія завдала масованих авіаударів по енергетичній інфраструктурі України, захопила енергетичні об’єкти, як-от атомна електростанція в Запоріжжі, і зруйнувала лінії електропередач. Про це у своїй колонці для Financial Times пише Єврокомісар з енергетики Кадрі Сімсон.

За останні місяці атаки на цивільну енергетичну інфраструктуру стали ще більш інтенсивними. Знищено електростанції, системи централізованого теплопостачання, резервні генератори та сховища. Подібне використання енергії як зброї є безпрецедентним у сучасних конфліктах.

Поки українські енергетики усувають пошкодження і відновлюють лінії електропередачі, багато об’єктів зазнають нападів і знову руйнуються, що перетворює відновлення на сізіфову працю.

На сьогоднішній день Росія знищила або захопила близько 9 ГВт української електроенергії. Це половина електроенергії, необхідної Україні в зимовий період, і еквівалентно піковому споживанню електроенергії в Португалії, країні з населенням понад 10 млн осіб.

Відсутність електрики означає відсутність доступу до основних послуг: водяні насоси і каналізаційні мережі не працюватимуть, опалення буде відключено. За низьких зимових температур деякі місця в Україні можуть стати просто непридатними для життя.

Найбільше постраждають літні люди, діти та вразливі верстви населення. Там, де навантаження на електромережі вже сягнуло межі, може статися колапс через додатковий попит з боку переміщених осіб. В умовах спаду економічної активності скоротяться надходження до бюджету, що збільшить дефіцит бюджету України і знизить її здатність підтримувати національну боротьбу за свободу. Великий ризик гуманітарної катастрофи.

Українська адміністрація мужньо бореться з цією ситуацією. ЄС разом із міжнародним співтовариством надає Києву всіляку підтримку в ремонті та реконструкції енергетичного сектора. G7 забезпечила координацію дій.

ЄС у партнерстві з енергетичним співтовариством мобілізував 500 млн євро на допомогу енергетичному сектору. Механізм цивільного захисту ЄС надав допомогу в натуральній формі, включно з понад 8000 генераторів і понад 3300 трансформаторів. Європейські оператори постачають електроенергію.

Щоб уникнути гуманітарної катастрофи в Україні, нам необхідно вже зараз активізувати безпрецедентні зусилля з матеріально-технічного забезпечення та надання допомоги.

Я закликаю до дій у шести областях:

По-перше, там, де це можливо, слід відремонтувати та запустити в роботу пошкоджені об’єкти генерації електроенергії та тепла.

По-друге, в Україну має бути перекинуто максимально можливу кількість малих децентралізованих генераторів, які можуть бути швидко введені в експлуатацію.

По-третє, необхідно якнайшвидше розгорнути сонячні фотоелектричні системи на дахах, щоб забезпечити електроенергією лікарні, школи, громадські та житлові будівлі. Децентралізована генерація електроенергії менш схильна до атак з боку Росії.

По-четверте, слід поступово розширювати максимальний обсяг електроенергії, який може бути експортований в Україну з інших країн Європи.

По-п’яте, має бути збільшена пропускна здатність міжсистемних з’єднань на кордонах.

І нарешті, необхідно посилити пасивний захист енергетичної інфраструктури та ППО навколо критично важливих об’єктів.

Уряди та компанії можуть робити пожертви до Фонду енергетичної підтримки України, керованого енергетичною спільнотою. Це найшвидший і найнадійніший спосіб закупівлі енергетичного обладнання. Механізм цивільного захисту ЄС може постачати запасні частини та вживане обладнання, що відповідає потребам України.

Банки можуть допомогти зняти ризики з проєктів, підтримуючи страхування і гарантії. Компанії можуть допомогти навчити робітників в Україні або допомогти встановити обладнання, таке як фотоелектричні батареї та інвертори, на місцях. Громадяни можуть допомогти через краудфандинг.

Я закликаю всіх, у кого є можливість допомогти Україні до настання холодів, зробити це. Сьогодні необхідні зусилля, безпрецедентні за солідарністю і щедрістю. Україна не повинна залишитися на самоті, оскільки готується до найважчої зими за всю свою історію.