ЄС затвердив 13-й пакет санкцій проти Росії

Посли Європейського союзу схвалили новий пакет санкцій проти Росії.

Про це заявив кореспондент “Радіо Свобода” Рікард Йозвяк.

“Посли ЄС щойно дали “зелене світло” 13-му пакету санкцій ЄС. Він має бути опублікований якраз перед 24 лютого”, – повідомив він.

За даними джерел Reuters у ЄС, новий пакет охоплює близько 200 юридичних і фізичних осіб, але не містить нових секторальних заходів.

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн привітала угоду послів щодо 13-го пакету санкцій проти Росії.

“Ми повинні продовжувати послаблювати військову машину (російського диктатора Володимира) Путіна. Ввівши загалом 2000 списків, ми продовжуємо чинити сильний тиск на Кремль. Ми також продовжуємо скорочувати доступ Росії до безпілотників”, – написала вона в Twitter.

I welcome the agreement on our 13th sanctions package against Russia

⁰We must keep degrading Putin's war machine.

⁰With 2000 listings in total, we keep the pressure high on the Kremlin.

⁰We are also further cutting Russia’s access to drones. https://t.co/AfSxsEUB8x