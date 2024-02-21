Політика

ЄС затвердив 13-й пакет санкцій проти Росії

21 Лютого 2024 11:51
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санкції, Євросоюз
Прапор ЄС / Ілюстративне фото: AP

Посли Європейського союзу схвалили новий пакет санкцій проти Росії.

Про це заявив кореспондент “Радіо Свобода” Рікард Йозвяк.

“Посли ЄС щойно дали “зелене світло” 13-му пакету санкцій ЄС. Він має бути опублікований якраз перед 24 лютого”, – повідомив він.

За даними джерел Reuters у ЄС, новий пакет охоплює близько 200 юридичних і фізичних осіб, але не містить нових секторальних заходів.

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн привітала угоду послів щодо 13-го пакету санкцій проти Росії.

“Ми повинні продовжувати послаблювати військову машину (російського диктатора Володимира) Путіна. Ввівши загалом 2000 списків, ми продовжуємо чинити сильний тиск на Кремль. Ми також продовжуємо скорочувати доступ Росії до безпілотників”, – написала вона в Twitter.


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