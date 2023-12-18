ЄС запровадив санкції проти більш ніж 60 фізичних осіб із Росії та Білорусі

Євросоюз розширив санкційний список на 61 фізичну особу, включно з головами Алтаю Олегом Хорохордіним і Башкирії Радієм Хабіровим, членами ЦВК, а також Іллею Медведєвим, сином заступника голови Радбезу РФ Дмитра Медведєва, ідеться в публікації, поширеній в Офіційному журналі ЄС.

Крім них, до санкційного списку занесено голову Мосміськдуми Олексія Шапошникова, гендиректора корпорації “Тактичне ракетне озброєння” Бориса Обносова та генерального директора “Уралвагонзаводу” Олександра Потапова, а також головкома ПКС Росії Віктора Афзалова.

Крім того, під санкції підпали: голова фонду “Захисники Вітчизни” Ганна Цівільова і 14 членів Центральної виборчої комісії Росії, які займалися організацією російських виборів і референдумів у “ДНР”, “ЛНР”, Херсонській і Запорізькій областях.

Крім цього, санкції ввели проти громадян Білорусі. До списку занесено: першого заступника голови Держкомвійськпрому Олега Міщенка, заступника держсекретаря Ради безпеки Білорусі Олександра Рахманова, першого заступника держсекретаря Ради безпеки Білорусі Павла Муравейка та інших осіб.

Євросоюз також додав до санкційних списків проти РФ 86 компаній та організацій, свідчить публікація в Офіційному журналі ЄС.

Зокрема, у списках фігурують “Спецмаш”, “Челябінський тракторний завод”, “Уралтрансмаш”, “Пермський пороховий завод”, “Оборонлогістика”, “Ростехкомплект”.

До списків також внесено телеканали “Спас” і “Царьград”. Також обмежувальні заходи запроваджуються щодо кількох ПВК.

В опублікованому списку фігурує і товариство “Знання”.

Крім того, як повідомлялося, до санкційного списку потрапили “АльфаСтрахування”, Росфінмоніторинг і його керівник Юрій Чиханчин, АТ “Коломенський завод”, ОДК-Сатурн, ПАТ “ВАСО”, ПАТ “Туполєв”, низка компаній, що працюють у сфері IT та інформаційної безпеки (“Інформзахист”, “Інфотекс”, “Бізон”).