ЄС запровадить 12-й пакет санкцій проти РФ – Politico

ЄС у понеділок, 18 грудня планує схвалити 12-й пакет санкцій проти Росії, повідомляє видання Politico з посиланням на неназваного європейського дипломата.

Про це повідомляє “Європейська правда” з посиланням на Politico

За словами одного з дипломатів, сьогодні відбудеться коротка письмова процедура ухвалення санкцій, і на сьогодні ж запланована офіційна публікація нового пакета обмежень.

Це відбудеться після того, як Австрія зняла свої застереження щодо 12-го пакета санкцій ЄС проти Росії, коли Україна виключила австрійський банк Raiffeisen з переліку міжнародних спонсорів війни.Національне агентство України з питань запобігання корупції вилучило Raiffeisen з переліку міжнародних спонсорів війни на своєму сайті. Ця домовленість була частиною компромісу з Віднем.