ЄС запровадили санкції проти 33 фізичних осіб і двох установ у РФ, причетних до смерті Навального

У ЄС запровадили санкції проти 33 фізичних осіб і двох російських установ, які були причетні до загибелі опозиціонера Олексія Навального в колонії.

Про це йдеться у заяві Ради ЄС.

Під санкції потрапили колонії, де Навальний утримувався з червня 2022 року і до своєї смерті. Це виправна колонія №6 та виправна колонія суворого режиму №3. Також під санкції потрапив начальник ВК-3 Вадим Калінін і його заступники, судді, високопосадовці пенітенціарної системи та Міністерства юстиції РФ.

Як заявив високий представник ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель, “повільне вбивство кремлівським режимом Олексія Навального” є яскравим свідченням повної зневаги цього режиму до людського життя. За його словами, нинішні санкції демонструють рішучість ЄС притягнути політичне керівництво та владу в РФ до відповідальності за порушення прав людини в Росії.

“Водночас ми знаємо, що Путін — це не Росія, а Росія — не Путін. Ми продовжуватимемо підтримувати громадянське суспільство в Росії та незалежні голоси”, — заявив Боррель.