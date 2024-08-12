ЄС виділив 2 млн євро на нову ініціативу з розмінування України

Європейський Союз виділяє 2 млн євро на нову ініціативу гуманітарного розмінування України.

До цієї ініціативи будуть залучені спеціально навчені мінно-пошукові собаки зі своїми інструкторами, повідомляє пресслужба представництва ЄС у Києві.

У проєкті будуть задіяні вісім українських жінок-інструкторок та 16 бельгійських вівчарок малінуа, які разом пройшли п’ятимісячну підготовку в Камбоджі перед поверненням в Україну.

Нова ініціатива фінансується завдяки гранту в розмірі 2 млн євро від Служби зовнішньополітичних інструментів Європейської комісії (FPI).

Проєкт реалізується спільно гуманітарними організаціями з розмінування APOPO, що спеціалізується на тренуванні тварин для розмінування, та неурядовою організацією Mines Advisory Group (MAG).