ЄС введе нові санкції, якщо Росія розмістить ядерну зброю в Білорусі, – Боррель

Російський президент заявив, що до 1 липня в Білорусі добудують сховище для російської тактичної ядерної зброї. У Міноборони США зазначили, що наразі немає жодних ознак підготовки Кремля до застосування ядерки.

На заяву про ядерну зброю вже відреагував високий представник Європейського Союзу із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель.

“Розміщення в Білорусі російської ядерної зброї означало б безвідповідальну ескалацію та загрозу європейській безпеці. Білорусь ще може це зупинити, це їхній вибір. ЄС готовий відповісти подальшими санкціями”, – написав він.

#Belarus hosting Russian nuclear weapons would mean an irresponsible escalation & threat to European security. Belarus can still stop it, it is their choice.



The EU stands ready to respond with further sanctions. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) March 26, 2023