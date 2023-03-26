Політика

ЄС введе нові санкції, якщо Росія розмістить ядерну зброю в Білорусі, – Боррель

26 Березня 2023 21:00
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єс, росія, білорусь

Російський президент заявив, що до 1 липня в Білорусі добудують сховище для російської тактичної ядерної зброї. У Міноборони США зазначили, що наразі немає жодних ознак підготовки Кремля до застосування ядерки.

На заяву про ядерну зброю вже відреагував високий представник Європейського Союзу із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель.

“Розміщення в Білорусі російської ядерної зброї означало б безвідповідальну ескалацію та загрозу європейській безпеці. Білорусь ще може це зупинити, це їхній вибір. ЄС готовий відповісти подальшими санкціями”, – написав він.


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