Політика

Зеленський покаже на зустрічі в Рамштайні план перемоги
5 Жовтня 2024 14:09
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зеленський, рамштайн
Володимир Зеленський на 24-му засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн». 6 вересня 2024 / Фото Офіс президента України

Президент Володимир Зеленський готується взяти участь у міжнародній зустрічі для обговорення військової підтримки України, яка відбудеться в Німеччині на американській авіабазі Рамштайн наступного тижня.

«Готуємося до «Рамштайну» 12 жовтня. Це буде вже 25-та зустріч, але перша на рівні лідерів. Представимо План перемоги, чіткі, конкретні кроки для справедливого закінчення війни. Рішучість партнерів і посилення України – те, що здатне зупинити російську агресію», – написав Зеленський у соцмережах.

Очікується, що в Рамштайні недалеко від Франкфурта зберуться понад 50 союзників України, включно з президентом США Джо Байденом.


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