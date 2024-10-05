Ніч в Україні минула відносно спокійно: 3 “шахеди” збито, 10 – втрачено, всі ракети повз цілі

У ніч на 5 жовтня 2024 року російські окупанти завдали удару трьома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 та 13-ма ударними БпЛА.

Як повідомили в Командуванні Повітряних Сил ЗСУ, в результаті протиповітряного бою збито 3 безпілотники противника в Одеській області. 10 ворожих БпЛА – локаційно втрачено на півночі та півдні країни, інформація про постраждалих та руйнування не надходила.

Також, внаслідок активної протидії засобів РЕБ, керовані авіаційні ракети не досягли своїх цілей.

До відбиття повітряного нападу противника залучались зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ Сил оборони України.