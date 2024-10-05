В Ізраїлі не знають чому Київ досі не використовує їхню систему раннього оповіщення

У грудні 2023 року Ізраїль передав Україні систему раннього/розумного оповіщення для встановлення її в Києві. Але вона досі не запрацювала. Однак Ізраїль своєю чергою виконав все, що обіцяв, і далі справа виключно за українською стороною, заявив в інтерв’ю ZN.UA посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський.

«Запитання до України, а не до нас. Все, що ми обіцяли, ми виконали. Тому зверніться до ваших структур, які займаються впровадженням ізраїльської системи. Єдина інформація, яка в мене є від наших військових, які працювали над цією системою, ми виконали свої обіцянки і передали українській стороні все, що мали передати. Це був досить довгий процес, який тривав багато місяців. З нашого боку, він закінчений», – зазначив Бродський.

Водночас його запитали, чи може Україна розраховувати на системи протиповітряної оборони Patriot, які Ізраїль отримав від США на початку 1990-х років та збирався вже знімати їх з озброєння. У відповідь посол зазначив, що рішення відмовитися від цих систем дійсно ухвалили раніше, однак зараз ще не вирішено, що з ними робити далі. Адже Ізраїлю зараз потрібні всі системи ППО, аби відбивати ракетні удари з півночі та півдня, з Ірану, Ємену, Іраку.

На уточнювальне питання, чи ще не зняті Patriot з озброєння, Бродський зазначив: «Наскільки я знаю, ні. Тому остаточного рішення поки що немає».

Посол зауважив, що в будь-якому разі рішення про зняття цих систем та їх подальшу долю Ізраїль ухвалюватиме спільно зі США. Оскільки ці ракети поставили Сполучені Штати Америки.

Бродський запевнив, що контакти Ізраїлю з РФ зараз зведені до мінімуму. Його країна підтримує їх, виходячи зі своїх життєво важливих інтересів. Водночас посол зауважив, що на відносини з РФ вплинуло її повномасштабне вторгнення в Україну та позиція Росії після 7 жовтня 2023 року, коли ХАМАС здійснив жорстокий напад на Ізраїль.