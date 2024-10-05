У Воронезькій області атаковано кілька підприємств

У ніч на неділю у Воронезькій області Росії дрони атакували кілька підприємств, одна людина поранена, повідомив місцевий губернатор Олександр Гусєв.

«Чоловік отримав осколкове поранення в руку.

На території одного поверху в будівлі того ж підприємства виникло загоряння. На місці події працюють оперативні служби.

На іншому підприємстві, що зазнало атаки БПЛА, постраждалих і руйнувань немає», – написав у Telegram Гусєв.

Сьогодні вранці міноборони Росії заявило про нібито знищення 10 українських безпілотників у трьох регіонах РФ: Бєлгород, Курськ і Воронеж.