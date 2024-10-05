Суспільство

У Воронезькій області атаковано кілька підприємств
5 Жовтня 2024 09:34
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росія
Воронеж / Фото з відкритих джерел

У ніч на неділю у Воронезькій області Росії дрони атакували кілька підприємств, одна людина поранена, повідомив місцевий губернатор Олександр Гусєв.

«Чоловік отримав осколкове поранення в руку.

На території одного поверху в будівлі того ж підприємства виникло загоряння. На місці події працюють оперативні служби.

На іншому підприємстві, що зазнало атаки БПЛА, постраждалих і руйнувань немає», – написав у Telegram Гусєв.

Сьогодні вранці міноборони Росії заявило про нібито знищення 10 українських безпілотників у трьох регіонах РФ: Бєлгород, Курськ і Воронеж.


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