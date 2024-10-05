Країни-члени ЄС домовилися про введення тарифів на китайські електромобілі

Країни-члени ЄС погодилися ввести тарифи до 45 відсотків на імпорт китайських електромобілів, загострюючи найбільшу торговельну суперечку між економічними наддержавами за останнє десятиліття, пише Financial Times.

Під час голосування в п’ятницю необхідна кількість членів підтримала пропозицію Європейської комісії обкласти імпорт антисубсидіарними тарифами в розмірі до 35,3 відсотка на додачу до наявного 10-відсоткового збору, незважаючи на шалений опір з боку Німеччини та Угорщини.

Рішення послідувало за річним розслідуванням ринку електромобілів, під час якого комісія виявила субсидії китайським автовиробникам і їхнім постачальникам, включно з кредитами від банків країни.

Воно також завершує місяці ескалації зіткнень між Брюсселем і Пекіном з приводу автомобілів і експорту сільськогосподарської продукції.

Тарифи ЄС діятимуть протягом п’яти років і становитимуть від 7,8 відсотка для Tesla до 35,3 відсотка для SAIC, що володіє брендом MG.

Цей крок відбувається на тлі агресивної експансії китайських компаній до Європи, де вітчизняні автовиробники відчувають труднощі з виробництвом дешевих електромобілів.

До голосування в п’ятницю Китай уже вжив заходів у відповідь, пригрозивши тарифами на імпорт бренді з ЄС і розпочавши розслідування щодо свинини та молочних продуктів.

«Я думаю, ми всі знаємо, що зіткнемося із заходами у відповідь», – сказав один із дипломатів ЄС, який брав участь у голосуванні. «Немає жодної спільної стратегії щодо Китаю. Ми, по суті, просто йдемо навмання».

Голосування також виявило напруженість усередині блоку з приводу торговельної політики щодо Китаю: Німеччина та Угорщина, два великих експортери в цю країну, наполягали на більш стриманій відповіді.

За словами двох осіб, обізнаних у цьому питанні, 10 країн-членів проголосували за тарифи, п’ять – проти, а 12 утрималися.

Словаччина, Словенія і Мальта приєдналися до Німеччини та Угорщини, проголосувавши проти. Франція, Італія, Польща, Нідерланди, Болгарія, Данія, Ірландія та країни Балтії проголосували «за».

Іспанія, чий прем’єр-міністр Педро Санчес застеріг від торговельної війни під час нещодавнього візиту до Пекіна, утрималася, фактично підтримавши пропозицію комісії.

Відтоді як комісія почала своє розслідування, Пекін критикує Брюссель за зростаючий, на його думку, протекціонізм. Він завдав удару по Франції, оголосивши про плани ввести 34-відсотковий податок на бренді, хоча сам ще не ввів його.

Китайські автовиробники запропонували обмежити продажі та підвищити ціни, щоб уникнути тарифів, і комісія заявила в п’ятницю, що «продовжить наполегливо працювати над пошуком альтернативного рішення, яке повинно бути повністю сумісним із СОТ, адекватним щодо шкідливого субсидування, встановленого під час розслідування комісії, контрольованим та таким, що забезпечує виконання».

Німецькі автовиробники, велика частина продажів і прибутку яких припадає на Китай, активно виступають проти підвищення тарифів.

Перед голосуванням головний виконавчий директор BMW Олівер Ципсе попередив, що торговий конфлікт між ЄС і Китаєм «серйозно сповільнить… боротьбу зі зміною клімату».

Таня Гьоннер, керуюча директорка BDI, провідної бізнес-організації Німеччини, закликала обидві сторони «продовжити переговори і запобігти ескалації торгового конфлікту».

За даними сіднейської дослідницької групи Climate Energy Finance, з початку 2023 року китайські виробники електромобілів і акумуляторів зробили щонайменше вісім великих інвестицій у створення виробництв у цьому блоці.

До їх числа входять нові підприємства в Угорщині компаній BYD і CATL, найбільших у світі виробників електромобілів і акумуляторів відповідно. Ще кілька заводів китайські компанії будують у Марокко і Туреччині.

Міністерство торгівлі Китаю розкритикувало тарифи як «несправедливий, незаконний і необґрунтований» протекціонізм, додавши, що ЄС має розв’язати «торговельну напруженість шляхом переговорів».