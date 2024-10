Британська розвідка вважає, що після Вугледару росіяни підуть на Велику Новосілку

Розвідка Великої Британії вважає цілком імовірним, що російські війська спробують продовжити просування за Вугледар у найближчі тижні. Про це йдеться у черговому звіті відомства.

“На заході однією з ймовірних цілей є селище Велика Новосілка, що в Запорізькій області на трасі Т0509”, – йдеться у дописі у соцмережі X.

У відомстві нагадали, що 1 жовтня Росія взяла під контроль місто Вугледар, яке знаходиться на перетині двох ключових фронтів – Запорізького та Донецького. Захоплення міста відбулося після відновлення російської кампанії, що тривала протягом вересня 2024 року. До кінця місяця російські війська майже оточили місто, що призвело до відходу українських сил.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 05 October 2024.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/mliOqaMxhP#StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/aO2hncAXfK