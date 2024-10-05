Британська розвідка вважає, що після Вугледару росіяни підуть на Велику Новосілку

Розвідка Великої Британії вважає цілком імовірним, що російські війська спробують продовжити просування за Вугледар у найближчі тижні. Про це йдеться у черговому звіті відомства.

“На заході однією з ймовірних цілей є селище Велика Новосілка, що в Запорізькій області на трасі Т0509”, – йдеться у дописі у соцмережі X.

У відомстві нагадали, що 1 жовтня Росія взяла під контроль місто Вугледар, яке знаходиться на перетині двох ключових фронтів – Запорізького та Донецького. Захоплення міста відбулося після відновлення російської кампанії, що тривала протягом вересня 2024 року. До кінця місяця російські війська майже оточили місто, що призвело до відходу українських сил.