Економіка

ЄС включив Росію до “сірого списку” податкових юрисдикцій

14 Лютого 2023 14:09
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санкції

Влада Євросоюзу оновила так званий “сірий список” – перелік юрисдикцій, які не співпрацюють із ЄС з податкових питань. До списку додали Росію, Британські Віргінські острови, Маршаллові острови та Коста-Ріку. Про це йдеться у заяві Ради ЄС.

У раді зазначили, що Росія не виконала зобов’язань щодо «усунення шкідливих аспектів спеціального режиму для міжнародних холдингових компаній». Йдеться про поправки, прийняті у 2022 році, що регулюють режим спеціальних адміністративних районів, зазначає «Інтерфакс». Їх у Росії два — у Примор’ї та Калінінградській області.

«Крім того, діалог з Росією з питань, пов’язаних із оподаткуванням, зайшов у глухий кут після початку російської агресії проти України», — йдеться у заяві.

Декілька країн прибрали із «сірого списку». Так, Барбадос, Ямайку, Північну Македонію та Уругвай виключили, оскільки вони реформували своє податкове законодавство. Гонконг, Малайзія та Катар отримали відстрочки для усунення невідповідностей міжнародним стандартам податкової конкуренції.

Тепер у «сірому списку» 16 юрисдикцій. Переважно йдеться про офшори, включаючи Багамські острови, Панаму, Трінідад і Тобаго, Вануату.


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