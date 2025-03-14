Суспільство

ЄС розширив санкції проти Росії, охопивши майже 2400 людей і компаній
14 Березня 2025 13:42
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Прапори Європейського Союзу біля штаб-квартири Європейської комісії в Брюсселі, Бельгія / Фото: Reuters
Прапори Європейського Союзу біля штаб-квартири Європейської комісії в Брюсселі, Бельгія / Фото: Reuters

Європейський Союз продовжив персональні санкції проти Росії ще на шість місяців. Обмеження стосуються майже 2400 людей і компаній. Передбачено, зокрема, блокування активів та заборона на вʼїзд.

Про це повідомила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Як повідомляє Reuters, Угорщина наполягла на тому, щоб зі санкційних списків прибрали кількох людей – екскерівника одного з найбільших виробників мінеральних добрив “Єврохім” Володимира Рашевського, сестру російського олігарха Алішера Усманова Гульбахор Ісмаїлову, бізнесмена Вʼячеслава Моше Кантора, а також міністра спорту Росії Михайла Дегтярьова.

За даними агенції, попри тиск з боку Угорщини у списку підсанкційних осіб залишили російського олігарха Михайла Фрідмана. Санкції ЄС повинні поновлюватися кожні шість місяців одноголосним голосуванням послів 27 країн-членів в Брюсселі Крайній термін продовження був у суботу, і тепер список продовжено до 1 вересня.

Відомо, що Угорщина, яка підтримує зв’язки з Москвою, погрожувала заблокувати оновлення списку, якщо певні особи не будуть виключені з нього. Два дипломати повідомили, що Будапешт спочатку вимагав вилучити зі списку дев’ять імен.


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