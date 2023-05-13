Політика

ЄС прискорить постачання боєприпасів Україні на тлі очікуваного контрнаступу

13 Травня 2023 20:28
7
читать на русском →
боррель, снаряди

На прохання міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби країни ЄС прискоряться з постачанням боєприпасів для України на тлі очікуваного контрнаступу.

Києву потрібна додаткова підтримка для захисту від російських окупантів. Тож ЄС має намір прискорити постачання боєприпасів до України, повідомляє ТСН.

Про це 13 травня заявив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель після зустрічі міністрів закордонних справ ЄС з українським колегою Дмитром Кулебою.

“Звичайно, ми повинні прискорити підтримку. Він (Кулеба – ред.) назвав мені лише цифру: в районі Бахмута, де тривають бої, Україні потрібно близько 1000 артилерійських пострілів на добу. 1000 на день, тільки в Бахмуті. Щоб мати уявлення про інтенсивність бойових дій та вогневу міць Росії та як українці можуть протистояти цьому безперервному та систематичному бомбардуванню”, – сказав Боррель.

За його словами, Європарламент підтримав розгляд рішення про боєприпаси для України за прискореною процедурою. Тепер країнам Європи доведеться звернутись до власних запасів та подолати логістичні труднощі.

“Я впевнений, що розмову з міністром Кулебою буде передано до столиць міністрами закордонних справ. Я попросив усіх передати це повідомлення міністрам оборони. Відправлення (боєприпасів – ред.) продовжується і я впевнений, що воно збільшуватиметься, бо ми маємо фінансові можливості. Це не питання фінансування, це питання логістики. Розумієте, війна – це логістика. Сьогодні, якщо ми не поставимо Україні боєприпаси, Україна не зможе себе захистити. Ми прискорюватимемося”, – запевнив Боррель.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
13 Травня 2023 15:15
179

У Брянській області збили літак та два гелікоптера, росіяни шукають “диверсантів” (оновлено)
13 Травня 2023 19:55
137

Літаки і гелікоптери, що впали в РФ, летіли бомбити Україну
13 Травня 2023 16:26
96

На Бахмутському напрямку ЗСУ рухаються вперед – Сирський
13 Травня 2023 15:48
55

Завдяки локальним контратаками ЗСУ досягли успіхів біля Бахмута – ISW
13 Травня 2023 12:26
53

Німеччина готує новий пакет озброєнь для України
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Харьков: не первый, но и не второй
Александр КИРШ

Наши “этнические русские”, или Защита Каспарова
Евгений КОМАРОВСКИЙ

10 советов для хорошего сна
Александр КИРШ

ДроНЛО по мордору: пока что — очень гуманно
Віталій ПОРТНИКОВ

Дым над куполом Сенатского дворца
Александр КИРШ

О соглашении по скрещиванию русских женщин с китайцами
усі думки