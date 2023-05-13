ЄС прискорить постачання боєприпасів Україні на тлі очікуваного контрнаступу

На прохання міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби країни ЄС прискоряться з постачанням боєприпасів для України на тлі очікуваного контрнаступу.

Києву потрібна додаткова підтримка для захисту від російських окупантів. Тож ЄС має намір прискорити постачання боєприпасів до України, повідомляє ТСН.

Про це 13 травня заявив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель після зустрічі міністрів закордонних справ ЄС з українським колегою Дмитром Кулебою.

“Звичайно, ми повинні прискорити підтримку. Він (Кулеба – ред.) назвав мені лише цифру: в районі Бахмута, де тривають бої, Україні потрібно близько 1000 артилерійських пострілів на добу. 1000 на день, тільки в Бахмуті. Щоб мати уявлення про інтенсивність бойових дій та вогневу міць Росії та як українці можуть протистояти цьому безперервному та систематичному бомбардуванню”, – сказав Боррель.

За його словами, Європарламент підтримав розгляд рішення про боєприпаси для України за прискореною процедурою. Тепер країнам Європи доведеться звернутись до власних запасів та подолати логістичні труднощі.

“Я впевнений, що розмову з міністром Кулебою буде передано до столиць міністрами закордонних справ. Я попросив усіх передати це повідомлення міністрам оборони. Відправлення (боєприпасів – ред.) продовжується і я впевнений, що воно збільшуватиметься, бо ми маємо фінансові можливості. Це не питання фінансування, це питання логістики. Розумієте, війна – це логістика. Сьогодні, якщо ми не поставимо Україні боєприпаси, Україна не зможе себе захистити. Ми прискорюватимемося”, – запевнив Боррель.