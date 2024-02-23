ЄС прийняв 13-й пакет санкцій проти Росії

Рада Європейського Союзу 23 лютого ухвалила тринадцятий пакет санкцій проти Росії.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Ради ЄС.

Так, обмежувальні заходи вводять щодо ще 106 фізичних та 88 юридичних осіб, відповідальних за дії, що загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України.

Нові санкції насамперед стосуються військового та оборонного секторів РФ і пов’язаних з ними людей, зокрема тих, хто бере участь у постачанні озброєння з КНДР до Росії, а також членів судової системи, місцевих політиків, відповідальних за незаконну депортацію українських дітей.

До санкційного списку зокрема внесли 27 компаній, які підтримують військово-промисловий комплекс РФ. Вони підпадають під жорсткіші експортні обмеження щодо товарів і технологій подвійного призначення, а також товарів і технологій, які можуть сприяти технологічному вдосконаленню російського сектору оборони та безпеки.

Деякі з цих організацій розташовані в третіх країнах (Індія, Шрі-Ланка, Китай, Сербія, Казахстан, Таїланд і Туреччина) і брали участь в обході торговельних обмежень, інші є російськими організаціями, які займаються розробкою, виробництвом і постачанням електронних компонентів для ВПК Росії.

Підсанкційним особам заморозять активи на території ЄС, а європейським громадянам і компаніям заборонять надавати їм кошти. Фізичним особам також заборонять в’їзд на територію ЄС або транзит через неї.

Крім того, ЄС розширив перелік заборонених товарів, які можуть сприяти технологічному вдосконаленню російського ВПК: до переліку додали компоненти для розробки та виробництва безпілотних літальних апаратів. А ще ЄС ввів додаткові обмеження на експорт електричних трансформаторів.