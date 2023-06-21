Економіка

ЄС покриватиме 45% потреб України у фінансуванні до 2027 року

21 Червня 2023 13:26
19
читать на русском →
фінансова допомога

Європейський Союз покриє 45% усіх потреб України у фінансуванні її відновлення до 2027 року, заявила в Лондоні на міжнародній конференції, присвяченій відновленню України президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн.

«До 2027 року дефіцит в українській податковій системі становитиме близько 60 млрд. євро. Потреби у швидкому відновленні становитимуть близько 50 млрд. євро. Це означає, що, загалом, дефіцит становитиме 110 млрд. євро до 2027 року. Я запропонувала членам ЄС покрити 45% цього дефіциту. Це становить близько 50 млрд. євро для України», – заявила фон дер Ляйєн.

За її словами, це фінансування буде здійснюватись у вигляді європейських грантів, кредитів, а також за рахунок заморожених раніше російських активів.

«Ми працюватимемо з Україною стільки, скільки знадобиться. Сьогодні ми докладно обговоримо планування інвестицій та реформ. Цей план може стати якорем для всіх міжнародних донорів. У нас має бути прогнозованість. Це допоможе нашій координації та максимізує наш вплив», – сказала вона.

За словами фон дер Ляйєн, ця допомога забезпечить перспективу та передбачуваність для уряду, а також «стимулюватиме інших донорів активізуватися».


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
21 Червня 2023 14:13
34

Зеленський визнав, що контрнаступ йде повільніше, ніж хотілося б
21 Червня 2023 14:31
20

НБУ зобовʼязав банки та обмінники приймати всі банкноти іноземної валюти без обмежень
21 Червня 2023 14:01
14

Джамала зібрала 2 млн гривень для України в ході свого туру США та Канадою
21 Червня 2023 13:26
19

ЄС покриватиме 45% потреб України у фінансуванні до 2027 року
21 Червня 2023 12:18
84

Через аварію у Харкові без газу залишились майже 13 тисяч споживачів
Останні новини
усі новини

Думки

Віталій ПОРТНИКОВ

И Шойгу боится потери Крыма
Александр КИРШ

Бабушки с планеты Украина, или Почему мы непобедимы
Евгений КОМАРОВСКИЙ

Коронавирус. Прощай пандемия, привет эндемия!
Александр КИРШ

Реальное соотношение погибшихсо стороны Украины и мордора
Юрій ЛУЦЕНКО

Припиніть!
Александр КИРШ

Из Америки написали, что я — российский агент
усі думки