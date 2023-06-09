ЄС погодив нові правила надання притулку

Міністри юстиції та внутрішніх справ країн-членів Європейського Союзу погодили план реформи системи надання притулку в ЄС. Про це повідомляється в Twitter Швеції, що головує в Раді ЄС.

These files constitute the two main pillars of the reform of the EU asylum system and is key to a good balance between responsibility and solidarity. Hard work during several Presidencies has contributed to the result we have achieved today.



(2/2) — Swedish Presidency of the Council of the EU (@sweden2023eu) June 8, 2023

Домовленості вдалося досягти після кількох годин напружених переговорів, незважаючи на критику з боку деяких членів Євросоюзу, таких як Італія, Австрія та Нідерланди.

Відповідно до досягнутої угоди, кожна країна нестиме відповідальність за прийом певної кількості мігрантів, але не обов’язково повинна приймати їх.

Держави, які не хочуть приймати нелегальних мігрантів і біженців, зможуть допомогти країнам, які їх приймають, грошима (до 20 тисяч євро на людину), а також обладнанням або персоналом.

Угода введе нову прискорену прикордонну процедуру, відповідно до якої заявника без шансів на притулок буде негайно відправлено назад. При цьому всі клопотання щодо надання притулку мають розглядатися протягом максимум шести місяців, повідомила на прес-конференції міністр з питань міграції Швеції Марія Мальмер Стенергард.

Міністр внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер назвала угоду “історичним успіхом – для Європейського Союзу, для нової, солідарної міграційної політики та захисту прав людини”. У той же час Берліну не вдалося домогтися винятків щодо надання притулку для сімей з дітьми.

Нові правила тепер має схвалити Європарламент.