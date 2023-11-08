Суспільство

ЄС передасть українським військам собак-саперів

8 Листопада 2023 20:58
читать на русском →
допомога, Євросоюз

Євросоюз 9 листопада передасть українським військовим 9 собак-саперів, а також пошукові дрони.

Про це повідомила представниця відділення Єврокомісії у Польщі Ева Модзелевська в коментарі «Укрінформу».

За її словами, німецькі, бельгійські та нідерландські вівчарки були підготовлені у межах проєкту, який є «винятковим». Так, Єврокомісія вперше реалізовує проєкт навчання собак щодо їхньої спроможності виявляти вибухівку.

«Цього разу собаки додатково матимуть спеціальні пристрої, прикріплені до їхніх жилетів. Вони допомагатимуть у виявленні радіоактивних елементів», — додала представниця Єврокомісії.

Такі оновлення запровадили через те, що зазначені елементи викрадалися з лікарень на окупованих росіянами територіях України, пояснила Модзелевська. Дев’ять собак-саперів були навчені поліціянтами-кінологами з країн ЄС, а їхня підготовка відбувалась у Фінляндії, Бельгії та Люксембурзі.

Навчання собак тривало кілька місяців, згодом їх доставили до Польщі, де й відбудеться передання тварин новим українським опікунам. Цих псів також будуть забезпечувати спецвзуттям, окулярами, жилетами та кормом на адаптаційний період.

Додатково в межах цього проєкту українська армія отримає також кілька спеціальних дронів, які допомагатимуть виявляти міни та інші вибухові пристрої. Зокрема дрон позначатиме на карті місця, де є металеві предмети. Це прискорить процес виявлення вибухівки та допомагатиме в роботі як собакам, так і саперам.

Орієнтовний бюджет проєкту, який триватиме до кінця 2024 року, становить 3 млн євро. Загалом Єврокомісія передасть Україні 50 собак-саперів. Першу групу з дев’яти псів уже передавали в березні.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
8 Листопада 2023 19:16

Росіяни вдарили ракетою по іноземному судну біля порту на Одещині
8 Листопада 2023 20:05

Незважаючи на труднощі, Україна планує продовжувати боротьбу, – Зеленський
8 Листопада 2023 19:28

Протягом доби відбулось 57 бойових зіткнень, – Генштаб
8 Листопада 2023 17:58

Рада скасувала заочну та вечірню форми навчання
8 Листопада 2023 16:38

Сальдо отримав 15 років тюрми за держзраду
Останні новини
усі новини

Думки

Сергій ФУРСА

Залужний знов став тим самим дорослим у кімнаті
Віталій ПОРТНИКОВ

Культура смерті
Леонід ЛОГВИНЕНКО

Барашек чи баранчик?
Юрій БУТУСОВ

Шойгу кинув у бій ПВК Вагнер. Що змінилося навколо Авдіївки
Юрій ЛУЦЕНКО

Напад рос-іранських терористів на Ізраіль нарешті припиняє страусину політику розніженого Заходу
Юрий САПРОНОВ

Не звали. Как волонтера
усі думки