ЄС передасть українським військам собак-саперів

Євросоюз 9 листопада передасть українським військовим 9 собак-саперів, а також пошукові дрони.

Про це повідомила представниця відділення Єврокомісії у Польщі Ева Модзелевська в коментарі «Укрінформу».

За її словами, німецькі, бельгійські та нідерландські вівчарки були підготовлені у межах проєкту, який є «винятковим». Так, Єврокомісія вперше реалізовує проєкт навчання собак щодо їхньої спроможності виявляти вибухівку.

«Цього разу собаки додатково матимуть спеціальні пристрої, прикріплені до їхніх жилетів. Вони допомагатимуть у виявленні радіоактивних елементів», — додала представниця Єврокомісії.

Такі оновлення запровадили через те, що зазначені елементи викрадалися з лікарень на окупованих росіянами територіях України, пояснила Модзелевська. Дев’ять собак-саперів були навчені поліціянтами-кінологами з країн ЄС, а їхня підготовка відбувалась у Фінляндії, Бельгії та Люксембурзі.

Навчання собак тривало кілька місяців, згодом їх доставили до Польщі, де й відбудеться передання тварин новим українським опікунам. Цих псів також будуть забезпечувати спецвзуттям, окулярами, жилетами та кормом на адаптаційний період.

Додатково в межах цього проєкту українська армія отримає також кілька спеціальних дронів, які допомагатимуть виявляти міни та інші вибухові пристрої. Зокрема дрон позначатиме на карті місця, де є металеві предмети. Це прискорить процес виявлення вибухівки та допомагатиме в роботі як собакам, так і саперам.

Орієнтовний бюджет проєкту, який триватиме до кінця 2024 року, становить 3 млн євро. Загалом Єврокомісія передасть Україні 50 собак-саперів. Першу групу з дев’яти псів уже передавали в березні.