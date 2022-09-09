Політика

ЄС оприлюднив рекомендації щодо видачі віз росіянам

9 Вересня 2022 19:49
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Європейська комісія випустила рекомендації консульським установам країн-членів щодо того, як обробляти запити на візу від громадян Росії. Про те, що зробити із візами для росіян, говорили міністри закордонних справ Євросоюзу на неформальній зустрічі 30 серпня.

Ось головне із документа:

  • Заявки на туристичні візи від росіян рекомендується розглядати в останню чергу.
  • Термін обробки заявки на візу для росіян зросте з 15 днів до 45. Консульствам також рекомендують вимагати якнайбільше додаткових документів.
  • Розглядати всі заявки на візи від росіян рекомендують із “крайньою ретельністю”. Віза на кілька в’їздів росіянам видавати не рекомендується.
  • Вже видані росіянам короткострокові візи буде переглянуто в індивідуальному порядку.
  • Для росіян, які їдуть до ЄС із справді важливих причин, країни блоку мають залишитися відкритими.

Євросоюз сьогодні ухвалила рішення про призупинення спрощеного візового режиму з Росією. Воно набуде чинності 12 вересня. Консульський збір під час оформлення шенгенських віз для росіян зросте з 35 до 80 євро.


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