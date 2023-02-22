ЄС не узгодив десятий пакет санкцій

Посли ЄС на зустрічі у середу не змогли узгодити десятий пакет санкцій проти Росії, який планували ввести до річниці повномасштабного вторгнення Росії.

Про це повідомив редактор “Радіо Свобода” в Європі Рікард Джозвяк у своєму Twitter.

no agreement among EU ambassadors today on the 10th sanctions package on #Russia. talks continue tomorrow. getting worryingly close to the "self-imposed" deadline of 24 feb….#Ukraine — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) February 22, 2023

“Посли ЄС не досягли згоди щодо десятого пакета санкцій проти Росії. Переговори продовжаться завтра, тривожно наближаючись до встановленого дедлайну 24 лютого”, – написав він.

Джозвяк також повідомив, що Угорщина, яка вимагала виключити чотирьох осіб із санкційного списку, відступила.

Утім, через опір Угорщини послам ЄС не вдалось домовитись про продовження антиросійських санкцій на 9 чи 12 місяців замість нинішніх шести.