Політика

ЄС не узгодив десятий пакет санкцій

22 Лютого 2023 17:51
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санкції

Посли ЄС на зустрічі у середу не змогли узгодити десятий пакет санкцій проти Росії, який планували ввести до річниці повномасштабного вторгнення Росії.

Про це повідомив редактор “Радіо Свобода” в Європі Рікард Джозвяк у своєму Twitter.

“Посли ЄС не досягли згоди щодо десятого пакета санкцій проти Росії. Переговори продовжаться завтра, тривожно наближаючись до встановленого дедлайну 24 лютого”, – написав він.

Джозвяк також повідомив, що Угорщина, яка вимагала виключити чотирьох осіб із санкційного списку, відступила.

Утім, через опір Угорщини послам ЄС не вдалось домовитись про продовження антиросійських санкцій на 9 чи 12 місяців замість нинішніх шести.


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