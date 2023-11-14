Політика

ЄС не передасть Україні обіцяний мільйон снарядів до березня – Кулеба

14 Листопада 2023 09:54
читать на русском →
зброя, Євросоюз

Європейський Союз не зможе виконати свій план із постачання мільйона артилерійських снарядів Україні до березня 2024 року.

Про це заявив голова МЗС України Дмитро Кулеба в ефірі телемарафону.

За його словами, це пов’язано зі станом оборонного виробництва й бюрократичні перепони.

Міністра попросили прокоментувати нещодавну публікацію Bloomberg. У статті йшлося, що Євросоюз відстає від планів передачі Україні 1 мільйона 155 мм артилерійських снарядів до березня 2024 року.

За даними видання, станом на тепер Україні поставили близько 30% від запланованого і з огляду на обсяг підписаних контрактів, відповідний план може бути вчасно невиконаний.

“На жаль, агентство Bloomberg говорить правду. Є питання, і ми, скажімо так, багато і гучно б’ємо у дзвони”, – зазначив Кулеба.

Він додав, що причиною цієї проблеми є не відсутність політичної волі в ЄС, а “жалюгідний стан оборонної промисловості”, а також “дуже багато несинхронізованих речей, дуже багато бюрократії”.

За його словами, в ЄС уже почали вживати певні кроки для виправлення цієї ситуації.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
14 Листопада 2023 13:03

Росіяни збільшують кількість штурмів: Зеленський провів селектор
14 Листопада 2023 12:34

У Львівському Політеху проходить мітинг студентів за відставку Фаріон
14 Листопада 2023 11:42

Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги
14 Листопада 2023 11:06

У вбивстві дитячого письменника Вакуленка підозрюють бойовиків “ЛНР” з позивними “Лев” та “Удод”
14 Листопада 2023 09:54

ЄС не передасть Україні обіцяний мільйон снарядів до березня – Кулеба
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Ксения ЛАРИНА

Хорошо, что Гурченко не дожила до этого ужаса
Віталій ПОРТНИКОВ

Удар HIMARS по базі в окупованому Скадовську – це справжній удар у серце ФСБ РФ
Сергій ФУРСА

Залужний знов став тим самим дорослим у кімнаті
Віталій ПОРТНИКОВ

Культура смерті
Леонід ЛОГВИНЕНКО

Барашек чи баранчик?
Юрій БУТУСОВ

Шойгу кинув у бій ПВК Вагнер. Що змінилося навколо Авдіївки
усі думки