ЄС не передасть Україні обіцяний мільйон снарядів до березня – Кулеба

Європейський Союз не зможе виконати свій план із постачання мільйона артилерійських снарядів Україні до березня 2024 року.

Про це заявив голова МЗС України Дмитро Кулеба в ефірі телемарафону.

За його словами, це пов’язано зі станом оборонного виробництва й бюрократичні перепони.

Міністра попросили прокоментувати нещодавну публікацію Bloomberg. У статті йшлося, що Євросоюз відстає від планів передачі Україні 1 мільйона 155 мм артилерійських снарядів до березня 2024 року.

За даними видання, станом на тепер Україні поставили близько 30% від запланованого і з огляду на обсяг підписаних контрактів, відповідний план може бути вчасно невиконаний.

“На жаль, агентство Bloomberg говорить правду. Є питання, і ми, скажімо так, багато і гучно б’ємо у дзвони”, – зазначив Кулеба.

Він додав, що причиною цієї проблеми є не відсутність політичної волі в ЄС, а “жалюгідний стан оборонної промисловості”, а також “дуже багато несинхронізованих речей, дуже багато бюрократії”.

За його словами, в ЄС уже почали вживати певні кроки для виправлення цієї ситуації.