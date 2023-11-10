ЄС навряд чи встигне надати Україні обіцяний 1 млн боєприпасів до березня 2024 року — Bloomberg

Європейський Союз повідомив державам-членам, що блок навряд чи виконає зобов’язання надати Україні 1 мільйон артилерійських боєприпасів до березня 2024 року, як зазначалося раніше, повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела.

Відповідно до планів, розроблених на початку 2023 року, ЄС пообіцяв надати Україні артилерійські боєприпаси протягом 12 місяців, спочатку з наявних запасів, а потім за допомогою контрактів про спільні закупівлі та збільшення промислових потужностей.

За даними Bloomberg, ініціатива наразі вионана на 30%, проте враховуючи обсяг контрактів, підписаних на сьогодні, є ризик, що вона не буде завершена до зазначеного часу.

Співрозмовники агенції зазначили, що деякі країни-члени не бажають розкривати деталі поставок, і ЄС може попросити їх надати більше інформації про заплановані поставки, щоб мати «більш повну картину». Вони додали, що це питання обговорюватимуться на зустрічі міністрів оборони ЄС, яка пройде наступного тижня.

Bloomberg підкреслює, що в умовах тривалої війни РФ проти України, будь-який дефіцит у ЄС ризикує стати критичним, особливо якщо постачання та підтримка США також уповільниться або президентські вибори наступного року призведуть до зміни позиції країни.