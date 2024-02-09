ЄС найближчим часом може представити рамкові умови для переговорів щодо членства України

ЄС може надати умови для переговорів з Україною про членство в найближчі тижні.

Про це на брифінгу заявила речниця Єврокомісії Ана Пісонеро.

“Цілком зрозуміло, що в процесі розширення немає скорочень (преференцій — ред.), ми багато разів говорили, цей процес заснований на досягненнях. У звіті ми чітко описали, що зробила Україна, щоб сюди потрапити.

Речниця ЄК зазначила, що прогрес України був вражаючим, бо українцям в умовах війни вдалося “зберегти роботу свого парламенту і продовжувати займатися реформами, які вони мали здійснити”.

“Я вважаю, що це дуже важливо мати на увазі в нинішньому контексті, ми всі знаємо, з чим стикається Україна. Я не можу бути більш конкретною у питанні часових рамок, але робота з підготовки переговорних рамок просувається. І є ознаки того, що ми зможемо представити його державам-членам протягом найближчих тижнів”, — сказала Пісонеро.