ЄС надасть Україні 5 млрд євро на потреби бюджету

До кінця року Європейський Союз надасть Україні макрофінансову допомогу на 5 млрд євро, повідомив заступник голови Єврокомісії Валдіс Домбровскіс. За його словами, перша частина цього пакету надійде вже в середині жовтня, а решта – у листопаді та грудні.

Як сказав Домбровскіс, ці кошти будуть спрямовані на першочергові потреби бюджету, зокрема виплату зарплат та пенсій.

“Радий підписати другий Меморандум про взаєморозуміння з Україною з того моменту, як Росія розпочала свою жорстоку війну”, – написав Домбровскіс у своєму Twitter.

Pleased to sign second Memorandum of Understanding with #Ukraine since Russia began its brutal war.



This time: the EU will provide €5 bln for 🇺🇦 immediate liquidity needs, pay salaries & pensions. We will deliver first part mid-October, next two parts to follow later in year. pic.twitter.com/Jxb9pVoduQ