ЄС надасть Україні 5 млрд євро на потреби бюджету

До кінця року Європейський Союз надасть Україні макрофінансову допомогу на 5 млрд євро, повідомив заступник голови Єврокомісії Валдіс Домбровскіс. За його словами, перша частина цього пакету надійде вже в середині жовтня, а решта – у листопаді та грудні.

Як сказав Домбровскіс, ці кошти будуть спрямовані на першочергові потреби бюджету, зокрема виплату зарплат та пенсій.

“Радий підписати другий Меморандум про взаєморозуміння з Україною з того моменту, як Росія розпочала свою жорстоку війну”, – написав Домбровскіс у своєму Twitter.

Pleased to sign second Memorandum of Understanding with #Ukraine since Russia began its brutal war.



This time: the EU will provide €5 bln for 🇺🇦 immediate liquidity needs, pay salaries & pensions. We will deliver first part mid-October, next two parts to follow later in year. pic.twitter.com/Jxb9pVoduQ — Valdis Dombrovskis (@VDombrovskis) October 3, 2022

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль подякував ЄС за допомогу, зазначивши, що цей крок “покликаний підтримати у перемозі у цій війні, відновленні та прагненні до європейського майбутнього”.

Кілька днів тому президент США Джо Байден підтримав надання Україні 12 млрд доларів фінансової допомоги; 4,5 млрд із них має піти для потреб українського бюджету.

За даними агентства Bloomberg, на рівноцінну допомогу для України США очікують і від Євросоюзу.

Раніше представники української влади на чолі з президентом Володимиром Зеленським заявляли, що через війну та руйнування щомісяця Україні не вистачає для покриття першочергових потреб бюджету приблизно 5 млрд доларів.