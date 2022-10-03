Економіка

ЄС надасть Україні 5 млрд євро на потреби бюджету

3 Жовтня 2022 18:10
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допомога

До кінця року Європейський Союз надасть Україні макрофінансову допомогу на 5 млрд євро, повідомив заступник голови Єврокомісії Валдіс Домбровскіс. За його словами, перша частина цього пакету надійде вже в середині жовтня, а решта – у листопаді та грудні.

Як сказав Домбровскіс, ці кошти будуть спрямовані на першочергові потреби бюджету, зокрема виплату зарплат та пенсій.

“Радий підписати другий Меморандум про взаєморозуміння з Україною з того моменту, як Росія розпочала свою жорстоку війну”, – написав Домбровскіс у своєму Twitter.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль подякував ЄС за допомогу, зазначивши, що цей крок “покликаний підтримати у перемозі у цій війні, відновленні та прагненні до європейського майбутнього”.

Кілька днів тому президент США Джо Байден підтримав надання Україні 12 млрд доларів фінансової допомоги; 4,5 млрд із них має піти для потреб українського бюджету.

За даними агентства Bloomberg, на рівноцінну допомогу для України США очікують і від Євросоюзу.

Раніше представники української влади на чолі з президентом Володимиром Зеленським заявляли, що через війну та руйнування щомісяця Україні не вистачає для покриття першочергових потреб бюджету приблизно 5 млрд доларів.


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