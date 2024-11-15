Ізраїль знищив дослідницький центр ядерної зброї в Ірані 

Ізраїль у відповідь на масовану балістичну атаку Ірану наприкінці жовтня знищив секретний дослідницький центр ядерної зброї в Парчині.

Про це повідомляє Axios, цитуючи джерела в США та Ізраїлі.

За словами інформаторів, удар завдано по об’єкту, який раніше вважали неактивним. Це значно підірвало зусилля Ірану з відновлення досліджень у сфері ядерної зброї за останній рік.

Знищено унікальне обладнання, яке використовували для створення пластикової вибухівки, що оточує уран у ядерному заряді та необхідна для його детонації. Іран заперечує, що займається розробкою ядерної зброї, а міністр закордонних справ Аббас Арагчі минулого тижня підкреслив: «Іран не прагне ядерної зброї, і це крапка».

Об’єкт у Парчині, розташований за 20 км від Тегерана, був частиною іранської ядерної програми Amad до її припинення в 2003 році. Інститут науки та міжнародної безпеки повідомляє, що на об’єкті проводили випробування вибухівки для активації ядерних зарядів.

Супутникові знімки показали, що будівля «Талеган-2» зруйнована повністю. Оскільки цей об’єкт не входив до офіційної ядерної програми Ірану, будь-яке визнання його значення в атаці означало б порушення угоди про нерозповсюдження ядерної зброї.

«Удар показав, що ізраїльтяни мають глибокі знання про іранську систему, навіть щодо надсекретних аспектів, відомих лише обмеженій кількості осіб в уряді Ірану», — зазначило джерело.