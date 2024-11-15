Шольц поговорить з Путіним у п’ятницю – Bloomberg

Цієї п’ятниці канцлер Німеччини Олаф Шольц планує провести телефонну розмову з президентом Росії Владіміром Путіним.

Про це повідомляє Bloomberg.

Цей дзвінок стане першим прямим контактом між Шольцом і Путіним за майже два роки. ЗМІ вперше зазначили про намір Шольца провести переговори з російським лідером ще в жовтні, коли стало відомо, що розглядається можливість такої телефонної бесіди перед самітом G20 у Бразилії в листопаді. Надалі сам Шольц підтвердив свою готовність до переговорів з Путіним “незабаром”.