Політика

Шольц поговорить з Путіним у п’ятницю – Bloomberg
15 Листопада 2024 15:29
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путін, шольц
Олаф Шольц / Hromadske

Цієї п’ятниці канцлер Німеччини Олаф Шольц планує провести телефонну розмову з президентом Росії Владіміром Путіним.  

Про це повідомляє Bloomberg.  

Цей дзвінок стане першим прямим контактом між Шольцом і Путіним за майже два роки. ЗМІ вперше зазначили про намір Шольца провести переговори з російським лідером ще в жовтні, коли стало відомо, що розглядається можливість такої телефонної бесіди перед самітом G20 у Бразилії в листопаді. Надалі сам Шольц підтвердив свою готовність до переговорів з Путіним “незабаром”.


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