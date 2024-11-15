Економіка

Газпром припинив постачати газ до Австрії: як це вплине на вартість
15 Листопада 2024 18:41
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австрія, газ
Ілюстративне фото з відкритих джерел

Австрійська компанія OMV AG повідомила, що російський “Газпром” припинить постачання газу до Австрії з 16 листопада. 

Про це інформує Bloomberg.

Рішення про зупинку поставок було прийнято після того, як OMV відмовилася виплатити “Газпрому” 230 мільйонів євро, які мали покрити арбітражні витрати. Це стало частиною загальноєвропейської стратегії відмови від російських енергоносіїв на фоні зростаючого попиту на газ через похолодання та початок опалювального сезону.

Як наслідок, ціни на газ у Європі різко зросли, досягнувши найвищого рівня за рік — базові ціни піднялися на 2,7%. Флоренс Шміт, європейський енергетичний стратег Rabobank, зазначила, що скорочення постачань газу з Австрії сталося раніше, ніж очікувалося, що спричинило додатковий тиск на ринок. Хоча ринок поки що забезпечений, зупинка постачання означає, що взимку буде потрібно більше газу з підземних сховищ, а попит на скраплений природний газ зросте.

Аналітики попереджають про можливе виснаження запасів газу та подальше підвищення цін у наступному році. OMV, своєю чергою, заявила, що готова забезпечити Австрію газом з альтернативних джерел. Водночас, це рішення “Газпрому” є значною подією, враховуючи довгостроковий контракт між компаніями, що мав діяти до 2040 року.


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