Економіка

ЄС може ввести санкції проти китайських компаній за допомогу РФ, – Bloomberg

12 Лютого 2024 18:52
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китай, Євросоюз, санкції
Прапор ЄС / Фото: Freepik

Європейський союз у межах нового пакета санкцій хоче ввести обмеження проти китайських компаній за їхню допомогу Росії.

Про це повідомляє Bloomberg.

“Європейський союз запропонував нові торговельні обмеження приблизно для двох десятків компаній, зокрема трьох, що базуються в Китаї, яких звинувачують у підтримці військових зусиль Росії в Україні”, – пише видання.

Зазначається, що в разі ухвалення, це буде перший випадок, коли ЄС запроваджує обмеження для компаній з Китаю відтоді, як Росія вторглася в Україну.

Згідно з проектом пропозиції, з яким ознайомився Bloomberg, до списку також увійшли компанії з Гонконгу, Сербії, Індії та Туреччини.

Обмеження заборонять європейським фірмам торгувати з фірмами, занесеними до лістингу, в рамках зусиль блоку з обмеження можливості Росії отримати товари, що підпадають під санкції, через компанії в третіх країнах.

Раніше ЄС пропонував внести до лістингу кілька китайських фірм, але ці пропозиції відхилили через опір з боку деяких держав-членів і після того, як Пекін надав певні гарантії.

“Це питання має вирішальне значення для ЄС, який вважає Пекін одним зі своїх найважливіших торговельних партнерів, і зокрема для Німеччини, для якої Китай є найбільшим ринком для автовиробників, включно з Volkswagen AG”, – пише видання.

ЄС звинувачує технологічні та електронні компанії, які звинувачуються у сприянні військовому і технологічному розвитку Росії або розвитку російського сектора оборони і безпеки.

Пропозиції включають три китайські фірми і по одній з Індії, Шрі-Ланки, Сербії, Казахстану, Таїланду, Туреччини та Гонконгу.


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