ЄС модернізував Шенгенську інформаційну систему

Європейська комісія оголосила сьогодні про набуття чинності модернізованої Шенгенської інформаційної системи (SIS).

Як повідомляється в комюніке Єврокомісії, SIS є “найбільшою системою обміну інформацією для забезпечення безпеки та прикордонного контролю в Європі”.

Вона надає інформацію про осіб, які розшукуються або зникли безвісти; громадян третіх країн, які не мають законного права залишатися на території ЄС; а також про втрачені або викрадені речі (наприклад, автомобілі, вогнепальну зброю, човни та документи, що засвідчують особу).

“Оновлена SIS є основою найпередовішої системи прикордонного контролю у світі, яку ми будуємо. Разом із системою в’їзду/виїзду (EES) та європейською системою інформації та авторизації поїздок (ETIAS) SIS стане частиною архітектури взаємодії (з охорони кордонів)”, – йдеться у повідомленні ЄК.