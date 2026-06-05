ЄС має намір призупинити безвіз з Грузією

Редактор з європейських питань Радіо Свобода Рікард Йозвяк повідомив, що 11 червня Європейський Союз проведе діалог з Грузією щодо візової політики. За його словами, під час зустрічі обговорюватиметься можливість призупинення безвізового режиму для грузинських громадян. Очікується, що Єврокомісія представить щорічний звіт щодо візової політики у грудні, а країни-члени ЄС можуть ухвалити відповідне рішення вже в січні.

Між тим, Угорщина з п’ятниці припиняє видачу робочих віз громадянам Філіппін, Грузії та Вірменії. Про це повідомила речниця уряду Ванда Сонді, повідомляє Reuters.

За її словами, рішення є першим кроком у рамках реформи, спрямованої на посилення контролю за залученням іноземних працівників. Влада країни заявляє, що має намір обмежити можливості працевлаштування для трудових мігрантів через побоювання щодо впливу іноземної робочої сили на рівень заробітних плат місцевих працівників.

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Новий уряд на чолі з партією «Тиса» прем’єр-міністра Петера Мадяра, яка перемогла на парламентських виборах 12 квітня, раніше заявляв про намір припинити видачу віз працівникам з країн, що не входять до Європейського Союзу.

Згідно з новими правилами, буде змінено порядок, який дозволяв кадровим агентствам у спрощеному режимі залучати працівників із Філіппін, Грузії та Вірменії.

Водночас іноземці, які вже працюють в Угорщині, зможуть подавати заяви на продовження дозволів. Також влада розгляне заявки, які були подані до набуття чинності нових обмежень.

Уряд називає ці зміни лише першим етапом довгострокової реформи міграційної політики.

За офіційними даними, іноземні працівники становлять близько 2% робочої сили Угорщини. Проте окремі галузі, зокрема сфера послуг і виробництво, значною мірою залежать від праці іноземців.

Водночас низка найбільших іноземних інвесторів в Угорщині попередила, що повне припинення залучення трудових мігрантів може негативно позначитися як на роботі компаній, так і на економіці країни загалом.