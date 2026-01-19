ЄС готує відповідь на тарифні погрози Трампа через Гренландію — Reuters

Європейський Союз активізує дипломатичні зусилля, щоб відмовити президента США Дональда Трампа від запровадження нових мит проти європейських країн. Водночас у Брюсселі готуються до можливих заходів у відповідь.

Посли країн Європейського Союзу домовилися посилити зусилля, спрямовані на те, щоб переконати президента США Дональда Трампа не запроваджувати нові тарифи проти європейських союзників. Про це повідомляє Reuters з посиланням на європейських дипломатів. Паралельно в ЄС готуються до можливих заходів у відповідь, якщо мита все ж буде введено.

Трамп заявив, що з 1 лютого має намір запровадити хвилю зростаючих тарифів щодо Данії, Швеції, Франції, Німеччини, Нідерландів і Фінляндії, а також Великої Британії та Норвегії. За його словами, мита діятимуть доти, доки США не буде дозволено придбати Гренландію. Ключові країни ЄС розцінили ці заяви як форму шантажу.

Реклама

Реклама

Лідери Євросоюзу планують обговорити можливі кроки на екстреному саміті в Брюсселі у четвер. Серед варіантів — пакет мит на американський імпорт на суму 93 млрд євро, який може автоматично набути чинності 6 лютого після завершення шестимісячної паузи. Іншим варіантом є застосування інструменту протидії примусу, який досі жодного разу не використовувався і може передбачати обмеження доступу до державних закупівель, інвестицій, банківської діяльності або торгівлі послугами.

За словами одного з джерел у ЄС, саме тарифний пакет наразі має ширшу підтримку як перший крок, тоді як щодо застосування інструменту протидії примусу позиції держав-членів залишаються неоднозначними.

Голова Європейської ради Антоніу Кошта заявив, що консультації з країнами ЄС засвідчили їхню готовність підтримати Данію та Гренландію і захищатися від будь-яких форм примусу. Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен зазначила, що Європа не дозволить себе шантажувати.

Тема діалогу між ЄС і США, зокрема щодо тарифів і Гренландії, очікується серед ключових на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, де Дональд Трамп має виступити з промовою вперше за шість років. Європейські дипломати заявляють, що всі варіанти залишаються на столі, а подальші рішення ухвалюватимуться після консультацій і зустрічей лідерів.