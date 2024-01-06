ЄС готує альтернативний пакет допомоги Україні

Брюссель готує альтернативний пакет допомоги Україні на випадок, якщо під час саміту 1 лютого країнам Євросоюзу не вдасться затвердити чотирирічну програму підтримки на 50 мільярдів євро. Про це заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн на прес-конференції за участю Александера Де Кроо, прем’єр-міністра Бельгії, яка з 1 січня головує у Євросоюзі.

“Головний пріоритет – досягти згоди всіх 27 країн ЄС, але ми вже працюємо над операційними рішеннями, які можуть бути використані інакше”, – сказала глава Єврокомісії.

Фон дер Ляйєн уточнила, що перед Новим роком ЄС перерахував Україні півтора мільярда євро, останній транш програми допомоги у розмірі 18 мільярдів євро на 2023 рік. Чиновниця не розкрила подробиці альтернативного пакету.

У свою чергу бельгійський прем’єр висловив сподівання, що програму на 50 мільярдів євро допомоги для України вдасться узгодити без проблем. У середині грудня на саміті у Брюсселі виділення цієї суми заблокував прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.