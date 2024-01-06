Економіка

ЄС готує альтернативний пакет допомоги Україні

6 Січня 2024 14:37
читать на русском →
Євросоюз, фінансова допомога

Брюссель готує альтернативний пакет допомоги Україні на випадок, якщо під час саміту 1 лютого країнам Євросоюзу не вдасться затвердити чотирирічну програму підтримки на 50 мільярдів євро. Про це заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн на прес-конференції за участю Александера Де Кроо, прем’єр-міністра Бельгії, яка з 1 січня головує у Євросоюзі.

“Головний пріоритет – досягти згоди всіх 27 країн ЄС, але ми вже працюємо над операційними рішеннями, які можуть бути використані інакше”, – сказала глава Єврокомісії.

Фон дер Ляйєн уточнила, що перед Новим роком ЄС перерахував Україні півтора мільярда євро, останній транш програми допомоги у розмірі 18 мільярдів євро на 2023 рік. Чиновниця не розкрила подробиці альтернативного пакету.

У свою чергу бельгійський прем’єр висловив сподівання, що програму на 50 мільярдів євро допомоги для України вдасться узгодити без проблем. У середині грудня на саміті у Брюсселі виділення цієї суми заблокував прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
6 Січня 2024 13:53

Данія відклала на кілька місяців відправку винищувачів F-16 в Україну
6 Січня 2024 14:12

У Раді зареєстрували постанову про відкликання Безуглої з посади заступниці голови комітету
6 Січня 2024 13:10

На Куп’янському напрямку група російських штурмовиків втратила всю бронетехнику
6 Січня 2024 11:55

Британська розвідка проаналізувала останні невдачі россійських ВКС
6 Січня 2024 11:29

Вводиться новий платіж за газ
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Ігор ЧЕРНЯК

Про Харків. Без прикрас
Юрий САПРОНОВ

Гітлер не руйнував історичний центр Харкова
Віталій ПОРТНИКОВ

Зарплат без допомоги не буде
Ігор ЧЕРНЯК

Суспільству потрібна справедливість
Леонід МАСЛОВ

Трохи про вбивство Зеленського
Ігор ЧЕРНЯК

Чи вже час всім разом нарешті почати *бошити?
усі думки