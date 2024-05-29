ЄС хоче розпочати переговори з Україною про вступ до початку головування Угорщини, – Politico

Україна та низка країн ЄС хочуть розпочати переговори про вступ до того, як Угорщина перейме головування у Раді ЄС 1 липня.

Про це повідомляє видання Politico з посиланням на джерела.

Представники 27 урядів ЄС обговорюють рамковий проєкт переговорів про приєднання України та Молдови до Євросоюзу. Бельгія, яка наразі головує в ЄС, прагне розпочати ці переговори на Раді із загальних питань, яка відбудеться 25 червня.

Дипломати не очікують угоди вже сьогодні з огляду на низку складних технічних питань, які потрібно вирішити. Ідея полягає в тому, щоб почати обговорення на рівні послів з чутливих питань, таких як права нацменшин, яке порушує Угорщина. Дипломати ЄС сподіваються, що Будапешт вдасться переконати до того, як Угорщина почне головувати в Раді 1 липня.