Політика

Єрмак: Україна не піде на компроміси, що загрожують незалежності та територіальній цілісності
23 Лютого 2025 16:38
читать на русском →
Андрій Єрмак під час форуму «Україна. Рік 2025» / Фото @ermaka2022
Андрій Єрмак під час форуму «Україна. Рік 2025» / Фото @ermaka2022

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак під час форуму «Україна. Рік 2025» заявив, що держава продовжує працювати над чіткими й дієвими гарантіями безпеки, спрямованими на досягнення справедливого та сталого миру.

«Ми не підемо на компроміси, які можуть загрожувати нашій незалежності чи територіальній цілісності. Сьогодні дійсно є можливість зупинити війну, але важливо, як вона завершиться, адже це визначить майбутнє України», — наголосив Єрмак.

За його словами, одним із елементів гарантій безпеки можуть стати інвестиції США та ЄС у розвідку й видобуток корисних копалин в Україні. Переговори щодо відповідної угоди зі США тривають, і позиція України залишається незмінною: документ має відповідати національним інтересам та бути взаємовигідним для обох сторін.

Єрмак також підкреслив важливість зміцнення відносин із країнами-партнерами та активної присутності України на міжнародних майданчиках.

«Україну сьогодні поважають у світі як серйозного та надійного партнера. Саме на цьому будується наша позиція», — зазначив він.

Керівник ОП наголосив на необхідності збереження єдності українського суспільства, протидії дезінформації та спробам ворога дестабілізувати ситуацію. Він також високо оцінив двопартійну підтримку України в Конгресі США, назвавши її «потужним сигналом для всього світу».

«Українська демократія, яка бореться за своє майбутнє, є прикладом для багатьох. І ми не маємо права зупинятися», — підсумував Єрмак.


Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
23 Лютого 2025 17:40

Зеленський: “Не готовий віддавати 500 мільярдів. Ми домовлялися з Байденом, що це був грант”
23 Лютого 2025 18:03

Росіяни ймовірно розстріляли українських військовополонених на Курському напрямку
23 Лютого 2025 17:04

Сирський на форумі “Україна. Рік 2025”: Наше завдання — воювати та бити ворога
23 Лютого 2025 16:50

Російські загарбники атакують на кількох напрямках: ситуація на фронті станом на 16:00
23 Лютого 2025 16:38

Єрмак: Україна не піде на компроміси, що загрожують незалежності та територіальній цілісності
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Денис ПРОКОПЕНКО

Безнадія починається там, де люди під тиском обставин відмовляються боротись за своє
Ігор ЧЕРНЯК

“Слабкі місця” нашої позиції
Лана ЗЕРКАЛЬ

50% стали каменем спотикання у спілкуванні між Україною та США
Олександр РОДНЯНСЬКИЙ

Победители и побежденные по-настоящему определятся через 10-20 лет
Юрій ЛУЦЕНКО

Вибори по-білоруськи?
Юрій САПРОНОВ

Сильний домовляється і вже домовився із сильним. Без нас
усі думки