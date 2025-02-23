Єрмак: Україна не піде на компроміси, що загрожують незалежності та територіальній цілісності

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак під час форуму «Україна. Рік 2025» заявив, що держава продовжує працювати над чіткими й дієвими гарантіями безпеки, спрямованими на досягнення справедливого та сталого миру.

«Ми не підемо на компроміси, які можуть загрожувати нашій незалежності чи територіальній цілісності. Сьогодні дійсно є можливість зупинити війну, але важливо, як вона завершиться, адже це визначить майбутнє України», — наголосив Єрмак.

За його словами, одним із елементів гарантій безпеки можуть стати інвестиції США та ЄС у розвідку й видобуток корисних копалин в Україні. Переговори щодо відповідної угоди зі США тривають, і позиція України залишається незмінною: документ має відповідати національним інтересам та бути взаємовигідним для обох сторін.

Єрмак також підкреслив важливість зміцнення відносин із країнами-партнерами та активної присутності України на міжнародних майданчиках.

«Україну сьогодні поважають у світі як серйозного та надійного партнера. Саме на цьому будується наша позиція», — зазначив він.

Керівник ОП наголосив на необхідності збереження єдності українського суспільства, протидії дезінформації та спробам ворога дестабілізувати ситуацію. Він також високо оцінив двопартійну підтримку України в Конгресі США, назвавши її «потужним сигналом для всього світу».

«Українська демократія, яка бореться за своє майбутнє, є прикладом для багатьох. І ми не маємо права зупинятися», — підсумував Єрмак.