Політика

Єрмак потрапив у сотню найвпливовіших людей року за версією Time

17 Квітня 2024 15:39
єрмак
Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак / Фото: Agence VU

Журнал Time опублікував щорічний список 100 найвпливовіших людей планети. У 2024 році серед українців до списку потрапив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

Визначальними ранніми кадрами варварського вторгнення Росії в Україну є відео, зняте президентом Володимиром Зеленським на вулицях Києва. Послання Зеленського, якого оточувала його команда, було чітким: керівництво України нікуди не збирається йти.

Безпосередньо за ним тієї ночі стояв його радник Андрій Єрмак – людина, яка відіграє центральну роль у забезпеченні роботи уряду. З моменту повномасштабного вторгнення він доносив послання Зеленського до світу, будуючи потужну мережу друзів України, від Заходу до Глобального Півдня, об’єднуючи їх навколо питань від санкцій до екології. 

Крім Єрмака до цієї категорії, також увійшла, зокрема, дружина російського опозиціонера Олексія Навального Юлія, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, прем’єрка Італії Джорджа Мелоні та президент Аргентини Хав’єр Мілей.


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