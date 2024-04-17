Єрмак потрапив у сотню найвпливовіших людей року за версією Time

Журнал Time опублікував щорічний список 100 найвпливовіших людей планети. У 2024 році серед українців до списку потрапив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

Визначальними ранніми кадрами варварського вторгнення Росії в Україну є відео, зняте президентом Володимиром Зеленським на вулицях Києва. Послання Зеленського, якого оточувала його команда, було чітким: керівництво України нікуди не збирається йти.

Безпосередньо за ним тієї ночі стояв його радник Андрій Єрмак – людина, яка відіграє центральну роль у забезпеченні роботи уряду. З моменту повномасштабного вторгнення він доносив послання Зеленського до світу, будуючи потужну мережу друзів України, від Заходу до Глобального Півдня, об’єднуючи їх навколо питань від санкцій до екології.